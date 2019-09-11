قبل 4 أشهر من انتهاء المهلة.. 8 حالات تضعك في القائمة السوداء لقانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، ويهدف القانون إلى حصر المباني المخالفة والتصالح مع المخالفين في حال توفرت شروط معينة، على رأسها توفر السلامة الإنشائية للمبنى.



ويتضمن مشروع القانون 8 حالات يحظر فيها التصالح نهائيًا، كما أن المباني المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط في حالة عدم توافرها لا يتم التصالح، وهي بان تكون الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي الذي تم في يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.



ويحظر التصالح على الآتى:



1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.



2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.



3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.



4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.



5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.



6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.



7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.



8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.



ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:



أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.



ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.



ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.