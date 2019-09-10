منظمة التعاون الإسلامي تقدم مساعدات للقطاع الصحي في السودان

واصل وفد منظمة التعاون الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي زيارته إلى السودان لليوم الثاني على التوالي، ورصد المدن المتضررة من السيول والفيضانات التي تعرضت لها البلاد.



وأكد مدير صندوق التضامن الإسلامي رئيس الوفد إبراهيم الخزيم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية /واس/، أن الزيارة جاءت بتوجيه من الأمين العام لمنظمة التعاون الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، لتقديم دعم مالي عاجل لوزارة الصحة السودانية من أجل الإسهام في تقديم المساعدات الطبية للمتأثرين من السيول والفيضانات.



يُذكر أن الوفد التقى مسؤولين من المجلس السيادي ووزارة الصحة الاتحادية، حيث أطلع على حجم الأضرار التي تعرضت لها ولايات عدة في السودان جراء السيول الأخيرة.