أبو الغيط: أزمات المنطقة لن تُحل في يوم وليلة.. وجراح اليمن وسوريا وليبيا لم تندمل

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أن أزمات المنطقة العربية لن تُحل في يوم وليلة، وقال: لا أدعو لليأس أو التواكل، وإنما لمزيد من العمل الجماعي العربي والانخراط في الأزمات والقضايا، التي ما زلنا بعيدين عن بعضها للأسف، ويجري الحوار بشأنها ورسم مصائرها في عواصم غير عربية.



وأضاف احمد ابو الغيط، أن استمرار الأزمات يُبدد الموارد ويضعف الأمة ويشتت الانتباه عن قضايا أخرى تتعلق بأمننا المشترك والتنمية المستدامة في أوطاننا، ويظل مستقبل العرب رهنًا بإرادتنا الجماعية للخروج من "حال الأزمة" إلى أفق الاستقرار والازدهار.

جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع الدورة ١٥٢ لوزراء الخارجية العرب التى عقدت اليوم فى أحد فنادق القاهرة.



وأشار أبو الغيط إلى أهمية الحفاظ على شراكاتنا السياسية في العالم، وخاصة في هذه المرحلة المرتبكة على الصعيد الدولي، وعلينا أن نعزز صداقاتنا مع الجميع وأن نمد الجسور مع الجميع، متابعا: وأخص بالذكر التعاون العربي الإفريقي، فأفريقيا عمق مهم وشريك رئيسي للعالم العربي، وعلاقتنا معها استراتيجية ولها امتدادات تاريخية وآفاق مستقبلية واعدة، وإننا نتطلع إلى انعقاد القمة العربية-الافريقية الخامسة في الرياض في نوفمبر القادم، ولا شك أننا سنغتنم هذه الفرصة لإعطاء هذا البعد في علاقاتنا الخارجية ما يستحق من الأهمية والتركيز.



ونوه إلى أنه ما زال "حال الأزمة" يخيم على المنطقة العربية، فهناك جبهات مفتوحة، وجراح لم تندمل في اليمن وسوريا وليبيا، وهناك الملايين من اللاجئين والنازحين تمثل معاناتهم اليومية، وبخاصة النساء والأطفال من بينهم، الكلفة الإنسانية الأفدح لاستمرار هذه النزاعات التي لا زالت تهدد حياة الإنسان ووحدة الأوطان.



وأضاف أن استمرار حالة الاحتراب الداخلي في بعض الدول العربية هو الخطر الأول الذي يتهدد الأمن القومي العربي، ذلك أن هذه الحروب، تُضعف مناعة الجسد العربي، وتستدعي تدخل الآخرين في شئوننا، وتفتح لهم الباب للتلاعب بمصائرنا عبر تقسيم البلدان إلى ميلشيات متصارعة وطوائف متناحرة، وما من غرضٍ لهذه التدخلات غير الحميدة سوى توسيع رقعة النفوذ، وإدارة معارك بالوكالة على أراض عربية تسيل فيها دماء عربية لأهداف لا يُمكن أن تحمل خيرًا للعرب.



وتابع: أتحدث بكل الصراحة وأقول إن بعض هذه الصراعات ازداد تأزمًا، فالجرح إن لم يُعالج انتشر وتوغل في الجسد، ولقد دخلت المعارك العسكرية التي تشهدها المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس شهرها السادس، وتقديري أن مجلسكم الموقر لا ينبغي أن يكون بعيدًا عن الجهود المبذولة لإخراج ليبيا من هذه الأزمة المتفاقمة، إن المطلوب اليوم هو خفض فوري للتصعيد الميداني، والتوصل إلى وقف دائم وثابت لإطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، كما أنه مطلوب أيضًا، منا جميعًا، وفي ضوء الشرخ الكبير الذي أحدثته التطورات الأخيرة في نسيج المجتمع الليبي، أن نقف مع أشقائنا الليبيين ونعمل على استعادة جسور الثقة المفقودة بينهم، ومطلوب ثالثًا الخروج بمقاربة شاملة لتسوية الوضع الليبي في مجمله، وتوحيد المؤسسات المنقسمة، واستكمال المرحلة الانتقالية باستحقاقاتها الأمنية والسياسية والدستورية.



واستسل: أما في اليمن فشهدنا انقسامات جديدة تهدد وحدة التراب اليمني التي نسعى جميعًا لصيانتها، وفي هذا الخصوص، فإننا نُرحب بتجاوب الأطراف المختلفة مع دعوة السعودية للحوار ووقف المواجهات المؤسفة التي آلمنا جميعًا اندلاعها في بعض محافظات الجنوب، إن الجامعة تتمسك بخيار السلام في اليمن، وتدعم الشرعية الدستورية للحكومة برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إن العملية السلمية التي تقودها الأمم المتحدة في الحديدة تمثل خطوة جيدة لتخفيض التصعيد العسكري وبناء الثقة، إلا أنها لا زالت تصادف عراقيل يضعها الطرف الحوثي الذي نحمله مسئولية التدهور المطرد في الوضع الإنساني.



واضاف قائلا: "لقد ظهر واضحًا خلال الفترة الماضية أن الطرف الحوثي لا يملك قراره وإنما يتلقاه من دولةٍ أخرى، إننا نكرر الدعوة لإيران بأن ترفع يدها عن الساحة اليمنية، وأن تكف عن دعم الميلشيات بالمال والسلاح، وأن تتوقف عن تحويل الأرض اليمنية إلى منصة لتهديد أمن واستقرار الدول المجاورة.



واستطرد قائلا: "نقول في عبارة واضحة إن اليمن وأهله جزءٌ لا يتجزأ من الأمة العربية، اليمن عمق استراتيجي للأمن العربي، كان وسيظل، وعلاقات اليمن مع جواره العربي هي الباقية، والتدخلات الخارجية من قوى غير عربية عرض سيزول في يوم قريب، لأن أغلبية الشعب اليمني ترفض هذه التدخلات وتتمسك بعروبتها.



وقال أبو الغيط: لقد اتخذت التدخلات الإيرانية في الشئون العربية صورة أكثر خطورة وتهورًا في الشهور الماضية، إذ تجاوزت إشعال الأزمات داخل الدول إلى تهديد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، وقد اجتمع القادة العرب في قمة مكة في آخر مايو الماضي لإدانة كافة الاعتداءات الإيرانية على مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية في الخليج العربي وخليج عمان، ومعروض أمام مجلسكم الموقر مشروع قرار في هذا الشأن الذي يهم العرب جميعًا.



وأوضح أنه في سوريا نجد أن بعض القوى الإقليمية التي تسعى إلى اغتنام الفرص، وتحقيق مكاسب على حساب العرب في لحظة مرتبكة، تُمارس نوعًا من الانتهازية السياسية التي ستترك آثارها في ذاكرة الشعوب قبل الحكومات، وإن الحل في سوريا لا يكون بتقطيع أوصال الوطن السوري إلى مناطق نفوذ تحت هيمنة أجنبية، وإنما بتسوية شاملة على أساس القرار 2254 تضمن للوطن وحدته وتكامل ترابه، وتُعطي السوريين جميعًا، في داخل الوطن وخارجه، الأمل في أن الوطن السوري سيعود حاضنًا لكافة أبنائه بلا إقصاء، وبغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الديني طالما لم ينتهجوا الإرهاب سبيلًا، إن هذا هو المشروع السياسي الوحيد الذي يقود لاستعادة الوطن السوري، شعبًا وأرضًا وسيادة.



وأردف: ليست الصورة كلها غيومًا، ففي السودان تحقق اتفاق سياسي أثلج الصدور وطمأننا على المستقبل، إنني أهنئ الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها قبل يومين، والتي جاءت حصيلة اتفاق سياسي بين المكونات السودانية أثبت أن مجتمعاتنا قادرة على تجاوز الأزمات عبر الحوار، وأن الصراع والاحتراب الداخلي مرهون باختياراتنا وقراراتنا، وليس قدرًا محتومًا.