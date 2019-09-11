مستشار المفتي: المماطلة في سداد الدين حرام شرعاً

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن مسألة الدَين مسألة شديدة، فيجب أن لا نأخذ دينا إلا لحاجة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "لا تجوز المسألة إلا لحاجة"، وكذلك الدين.





وأضاف "عاشور" فى إجابته عن سؤال «حكم من عليه ديون ويماطل فى سدادها رغم قدرته على أدائها؟»، أنه عندما يأخذ الإنسان مالا من غيره فعليه أن ينوى ويعزم أنه سيسد هذا المال وهو "الدين"، لأن من نوى أن يسد دينه ومات قضى الله عنه دينه، أى أن الله سيبارك للمدين فى ماله.



