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ديني

مستشار المفتي: المماطلة في سداد الدين حرام شرعاً

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:03 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن مسألة الدَين مسألة شديدة، فيجب أن لا نأخذ دينا إلا لحاجة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "لا تجوز المسألة إلا لحاجة"، وكذلك الدين.

وأضاف "عاشور" فى إجابته عن سؤال «حكم من عليه ديون ويماطل فى سدادها رغم قدرته على أدائها؟»، أنه عندما يأخذ الإنسان مالا من غيره فعليه أن ينوى ويعزم أنه سيسد هذا المال وهو "الدين"، لأن من نوى أن يسد دينه ومات قضى الله عنه دينه، أى أن الله سيبارك للمدين فى ماله.

وأوضح أن المماطلة فى سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا، فالدَّين هم بالليل ومذلة بالنهار عند الأحرار، والأمر الأصعب أن الإنسان روحه مُعلقة بدينه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على شخص عليه دين، فحقوق الآخرين يجب أن نؤدّيها، حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "مطل الغني ظلم".

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