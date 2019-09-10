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اقتصاد

أسعار الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10 - 9 - 2019

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:14 م
انخفاض
انخفاض
محمد صبيح
تصدر سهم ايديتا للصناعات الغذائية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، بختام تعاملات البورصة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 5.35% محققًا 16.27 جنيه، تلاه سهم بنك قطر الوطني الأهلي بنسبة 3.4% مغلقًا 0.42 جنيه، ثم النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل بنسبة 2.7% محققًا 18.190 جنيه.

وجاء سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 2.4% محققًا 8.00 جنيه، وجاء فى المرتبة الأخيرة سهم العربية للمحابس بنسبة 2.1% مغلقًا 0.719 جنيه.

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما بنسبة 0.47% مسجلا مستوى 14957.69 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04%مسجلا مستوى 556.65 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% مسجلا مستوى 1482.12 نقطة.

وسجلت قيمة تداول البورصة داخل المقصورة نحو 646 مليون جنيه، من خلال كمية تداول 110,1 مليون سهم بتنفيذ 18,449 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بـ 59.2 مليون جنيه، مقابل مشتريات عربية وأجنبية بقيمة 39.6 مليون جنيه و26.6 مليون جنيه على التوالي.

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