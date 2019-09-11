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ديني

هل في حالات تسقط فيها الصلاة؟ الإفتاء تجيب

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:25 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة أمرها عظيم عند المولى عز وجل كبير، لافتا إلى أن العلماء تناولوا أبواب الصلاة في كتب الفقه، لأنها العبادة الوحيدة تقريبا التي يشترك فيها جميع الناس.

وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن الصلاة لا تسقط عن المسلم في أي حال من الأحوال حتى في حالات الحرب أمرنا الله بإقامة الصلاة لعظم هذه العبادة عنده سبحانه وتعالى

وأوضح أمين الفتوى ، أن الصلاة تجعل المسلم مستقيم في خلقه، فهي صلة العبد بربه، فإذا صحت الصلاة صح كل ما فعله المسلم من عبادات وطاعات بعد ذلك.

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