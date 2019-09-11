هل في حالات تسقط فيها الصلاة؟ الإفتاء تجيب

قال الشيخ عويضة عمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة أمرها عظيم عند المولى عز وجل كبير، لافتا إلى أن العلماء تناولوا أبواب الصلاة في كتب الفقه، لأنها العبادة الوحيدة تقريبا التي يشترك فيها جميع الناس.





وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن الصلاة لا تسقط عن المسلم في أي حال من الأحوال حتى في حالات الحرب أمرنا الله بإقامة الصلاة لعظم هذه العبادة عنده سبحانه وتعالى



