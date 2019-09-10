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رياضة

الكرة النسائية.. المؤسسة العمالية يخوض وديتين بمعسكر الإسكندرية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:33 م
فريق المؤسسة العمالية
فريق المؤسسة العمالية
عبدالله هشام
يخوض الفريق الأول للكرة النسائية بنادي المؤسسة العمالية بقيادة إكرامي فرج المدير الفني معسكرا في مدينة أبو قير بالإسكندرية غدا ويستمر لمدة أسبوع استعدادا لخوض منافسات بطولة الدوري الموسم الجديد.

ويتخلل المعسكر عدة وديات وتم الاتفاق مع نادي تاج ونجوم الحضرة لخوض ودية خلال معسكر فريق المؤسسة العمالية بالاسكندرية.

ويسعى إكرامي فرج المدير الفني للفريق الاول للكرة النسائية لتجهيز العناصر الجديدة فنيا وبدنيا ودمجهم مع الفريق الأساسي بهدف تحقيق أفضل مركز في بطولة الدوري الموسم الجديد.

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس النادي احمد عبد الكريم في تطوير الكرة النسائية وتحقيق أفضل مركز في بطولة الدوري الموسم الجديد خصوصا بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بنشاط السيدات في كرة القدم.

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