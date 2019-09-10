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منوعات

رجل يقتل نفسه في مشاجرة عن طريق الخطأ.. شاهد ماذا حدث

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:34 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشف فيديو صادم، لرجل يتلوى من الألم بشوارع لندن ظهيرة أول أمس أنه أطلق النار على نفسه بمسدسه الخاص من دون قصد أو عن طريق الصدفة، ولكن الحقيقة مختلفة تماما.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل "، توفي الرجل خارج بنك لويدز في سيدنهام، جنوب لندن قبل الساعة 4 عصرًا، حيث أوضحت الشرطة أنها لا تزال تحقق في كيفية إصابة الرجل ولكن الشهود يقولون إن الشخص المتوفى دخل في مشاجرة قبل أن يطلق النار بطريق الخطأ على نفسه.

يظهر مقطع فيديو مسجّل من قبل أحد السكان المحليين رجلًا ملثمًا يقف بجوار الضحية، وهو يصيح: "لقد أطلق النار على نفسه .. لقد أطلق النار على نفسه".

وبعد لحظات هرب الرجل الملثم واثنان آخران كانوا بصحبته عندما رأوا وصول خدمة الطوارئ إلى مكان الحادث.

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