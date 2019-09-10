بهذه الطريقة تستطيع التوقف عن الشعور بالغيرة ..فيديو

استضاف برنامج "إنبوكس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" اليوم، الثلاثاء، إنجي جمال، استشاري العلاقات الأسرية للحديث حول الغيرة، وكيفية التغلب عليها.





قالت إنجي جمال، استشاري العلاقات الأسرية، إن الغيرة تكون لدي السيدات والرجال، ولكن على الأغلب تظهر في السيدات أكثر من الرجال.





وأضافت إنجي جمال أن الرجال يغيرون مثل السيدات، ولكن في كثير من ردود أفعالهم على المواقف لم يدركوا أن هذا هو شعور الغيرة من الشخص الآخر.





وتابعت إنجي جمال أن الغيرة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالثقة بالنفس، حيث إن الثقة تمثل نوعًا من أنواع الشعور الذي يوصل رسالة إلى الإنسان لينتبه إلى ما هو الشيء الذي ينقصه في ذاته ويحاول تعويضها والعمل عليه.





وأردفت إنجي جمال أن الثقة بالنفس ليست متكاملة في الشخص، حيث إن الثقة بالنفس تشكل مجموعة من القيم التى تحكم الفرد، فمن الممكن أن تكون هناك قيمة ليست موجودة بالشخص.