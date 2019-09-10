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منوعات

شاهد.. طبيب يكتشف كارثة داخل أذن مريضة.. كانت تشعر بألم وحكة فقط

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:36 م
صدى البلد
قسم المنوعات
نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد اللحظة التي اكتشف فيها طبيب كارثة داخل أذن مريضة كانت قد توجهت إليه بعد أن شعرت بحكة وألم في أذنها، وعندما استخدم الطبيب المنظار لفحصها توصل إلى وجود نسبة كبيرة من الجراثيم السوداء، التي تشبه إلى حد كبير فطر عيش الغراب أو "المشروم"، تنمو داخل أذنها.

وقالت الصحيفة إن هذه الواقعة حدثت في مقاطعة "دين بيين" في فيتنام، موضحة أنه قد تمت إزالة الفطريات من أذن المريضة على وجه السرعة، دون الإشارة إلى الحالة الصحية لها في أعقاب ذلك.

ويعتقد الطبيب المعالج أن العدوى الفطرية التي أصيبت بها تلك المريضة كانت نتيجة لتعرضها لبكتيريا ضارة.

ونقلت الصحيفة عن "ديفيد بودلر"، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة البريطاني، قوله إن نمو فطر عيش الغراب في قناة الأذن هو بمثابة "عدوى كلاسيكية"، كما تحدث عن حالة مماثلة قائلًا إن الأمر برمته هو عبارة عن عدوى فطرية في قناة الأذن الخارجية، يطلق عليها اسم "aspergillus niger"، وهي من الممكن أن تؤثر على السمع.


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