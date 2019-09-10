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تعليم

توسعة وإنشاء 34 مدرسة جديدة .. القليوبية جاهزة لبدء العام الدراسى الجديد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:34 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
استعدت محافظة القليوبية لإستقبال العام الدراسى الجديد بكافة الادارات ومدارس المحافظة وقال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية انه الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات بالمدارس على مستوى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وقال المحافظ إنه جار استكمال التجهيزات وتوصيل المرافق لـ21 مدرسة بالمحافظة لافتتاحها خلال العام الدراسى، كما تم تنفيذ دورات تدريبية لطلاب ومعلمى الصف الأول الثانوى على استخدام التكنولوجيا "التابلت "بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتطوير التكنولوجى.

وأضاف المحافظ أنه تم مراجعة توافر الأثاث والمقاعد للطلاب وصلاحية المباني والأبواب والنوافذ ونظافة وتطهير خزانات المياه الأرضية والعلوية بالمدارس، بإشراف من هيئة الأبنية التعليمية.

ومن جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم إجراء المتابعة الدورية للمخازن لسد العجز من الكتب الدراسية ووصلت نسبة الاستلام والتوزيع في المرحلة الابتدائية 67% والاعدادية 89% والثانوية 71% والتعليم التجارى 65 % والزراعى 72% والصناعى 76%.

واضاف أنه تم تشكيل لجان من مديرى الإدارات التعليمية والتنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدارسى الجديد، ومتابعة العمل على أرض الواقع، ورفع التقارير عن الحالة الفنية لتلك المدارس والمعوقات التى قد تواجه إنطلاق العام الدراسى الجديد.

وأكد عجلان أنه تم التنبيه على ضرورة تسليم الكتب الدراسية من أول يوم دون التقيد بالمصروفات، مطالبا مديرى الإدارات بالتنبيه على جميع مديرى المدارس بعدم غلق تليفوناتهم الشخصية طول اليوم لسهولة التواصل معهم مشيرا الى إنه تم الانتهاء من أعمال توسعة وإنشاء 34 مدرسة بالمحافظة، تنوعت ما بين إنشاء جديد وإحلال كلى وجزئى وتوسع، بتكلفة إجمالية بلغت 220 مليون جنيه، لتنضم إلى 1059 مدرسة تقدم خدمات للطلاب بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاهتمام بالتعليم والبنية التحتية الخاصة به.

واشار الى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن بالقليوبية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية، وتنظيم عدد من الدوريات الراكبة بنطاق المدارس الأكثر كثافة وخاصة مدارس البنات بكافة المراحل التعليمية، لتأمين العملية التعليمية والطلاب والقائمين عليها، إلى جانب مخاطبة مديرية الصحة والسكان بالقليوبية لتوفير الزائرة الصحية بجميع المدارس، ومتابعة حالة الإسعافات الأولية بتلك المدارس، إلى جانب توفير القوافل الطبية لها خلال العام الدراسى.

وتابع عجلان أنه تم التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء بإزالة كافة المخلفات وتجمعات القمامة بجانب أسوار المدارس، والعمل على تحويلها من خلال زراعتها بالأشجار، إلى جانب العمل على دهان أسوار المدارس وإزالة جميع العبارات الغير لائقة والإعلانات المخالفة على تلك الأسوار، والعمل على إعادة الرونق الجمالى لتلك المدارس من جديد.

واضاف أنه سيتم افتتاح أول مدرسة فنية لتكنولوجيا التطبيقية فى صناعة الحلى والمجوهرات بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، والتى تعتبر أول مدرسة متخصصة فى صناعة الحلى والمجوهرات ومقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية بنين وبنات، من مجموع 220 درجة كحد أدنى وتنطلق الدراسة بها فى العام الدراسى الجديد منتصف سبتمبر الجارى، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التقدم إلكترونيا ومستمر حتى منتصف الشهر الجاري، كما سيتم عقد اختبارات قبول للطلبة المتقدمين فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية، كما أن الطالب سوف يدرس 4 أيام عملى ويومين نظرى.

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