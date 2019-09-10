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فن

شاهد.. رسالة كريم فهمى لابنته فى عيد ميلادها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:41 م
صدى البلد
شروق حمدى
نشر الفنان كريم فهمى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة من الصور التى تجمعه بابنته نعومى بمناسبة عيد ميلادها.

وعلق على الصور قائلا: " كل سنة و حبيبتي و اغلى حاجة في حياتي هي و اخواتها طيبة، كل سنة و انتي طيبة يا شبهي يا حتة مني ، بحبك يا نعومي ، ربنا يحفظك انتي و اخواتك ❤️❤️❤️❤️".


وهنأ متابعو كريم فهمى ابنته متمنين لها السعادة والعمر الطويل.

ويواصل كريم فهمى حاليا تصوير أحدث أفلامه "ديدو"، الذى لم يكشف تفاصيله بعد، ولكنه من المنتظر ان يظهر فيه بشكل جديد حيث يتضمن العديد من مشاهد الأكشن، والمقرر عرضه خلال رأس السنة.

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