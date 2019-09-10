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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس حي الزيتون

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:36 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
كتب - سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون.

ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني برئيس حى الزيتون وتمنى له التوفيق في عمله، من أجل خدمة جميع المواطنين.

من جانبه، أعرب اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون عن سعادته بلقاء قداسة البابا تواضروس الثانى، مشيدا بدوره الوطنى الكبير في مختلف المواقف التى شهدتها بلادنا خلال الفترات الماضية.

وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية بين قداسة البابا تواضروس الثانى ورئيس حى الزيتون.
البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس حي الزيتون
البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس حي الزيتون

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