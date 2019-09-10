البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس حي الزيتون

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون.



ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني برئيس حى الزيتون وتمنى له التوفيق في عمله، من أجل خدمة جميع المواطنين.



من جانبه، أعرب اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون عن سعادته بلقاء قداسة البابا تواضروس الثانى، مشيدا بدوره الوطنى الكبير في مختلف المواقف التى شهدتها بلادنا خلال الفترات الماضية.



وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية بين قداسة البابا تواضروس الثانى ورئيس حى الزيتون.

