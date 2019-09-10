رئيس النقض يلتقي برئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر

صرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار الرئيس للعلاقات العامة والإعلام بأن المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى التقى اليوم برئيس وأعضاء مجلس نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن.



وقدم مجلس الإدارة بالتهنئة لرئيس مجلس القضاء الأعلى بمناسبة العام الهجري الجديد وقرب بدء العام القضائي الجديد وتمنى الجانبان لرجال القضاء المصري أطيب الأمنيات، مؤكدين تحقيق العدالة التاجرة لشعب مصر العظيم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

