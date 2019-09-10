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فن

إطلالة هنا الزاهد تثير غضب جمهورها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:44 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
القسم الميداني
ظهرت اليوم الفنانة هنا الزاهد بلوك جديد بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

واعتمدت في اللوك الجديد على تيشيرت كت أبيض بسيط الشكل والشعر المنسدل على كتفيها و تسريحة بسيطة ورقيقة.

وأثارت الصورة غضب عدد كبير من المتابعين بسبب إجراء هنا الزاهد عملية تجميل لشفايفها "فيلرز" على حد قول جمهورها..

وجاءت تعليقات الجمهور علي الصوره كالتالي:

"صورتين ف يوم؟؟ كده كتير علينا"

"ايه الحلاوة دي كلها"

"ليه نفختي شفايفك الاول احلى كتير"

"بحبك جدااا"

" جميلة بكل الحلات و لون شعرك لايق مع لون عنيكي"

الجدير بالذكر أنه من آخر أعمال هنا الزاهد كان مع أحمد فهمي في بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.

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