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مرأة

ب 7 خطوات.. طريقة الحصول على ميكب جذاب

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:45 م
مكياج بسيط
مكياج بسيط
قسم المراة
نشر موقع بولد سكاى أهم النصائح البسيطة والفعالة لمكياج جميل.

تتكون هذه النصائح من 7 خطوات :

1- الحفاظ على لون الوجه وتوحيده
وذلك من خلال أستخدام كريم الأساس خفيف على البشرة ويفضل أن يكون "بي بي ، سي سي" كريم وذلك للحماية من الشمس.

2- إخفاء العيوب
ليس من المفضل أن نستخدم خافى للعيوب على الوجه بالكامل ويفضل أن يكون بالأمكان المتواجد بها عيوب حتى لا يكون ثقيل على البشرة مثل (الكونسيلر).

3- لون محايد للعيون
يجب علينا مراعاة أختيار ظل محايد للعيون ليبرز جمالها وتبدو بشكل طبيعي لذلك يفضل أن يكون من أقرب الألوان للبشرة.

4- وضع كحل رقيق
يفضل وضع كحل خفيف يتناسب مع خط الرموش العلوى مما يعطى مظهر رائع وجذاب للعيون.

5- ملئ فراغات الحواجب
الحواجب المملؤة بشكل طبيعي تعطى مظهر رائع بالأضافة إلى القليل من أحمر الشفاه حتى إن كنت لا تقومين بروتين كامل للمكياج.

6- القليل من الحمرة
لا يفضل وضع الكثير من أحمر الخدود ولكن وضع القليل منه بما يتناسب مع لون بشرتك فأنه يعطى مظهر طبيعي وناعم.

7- الحصول على شفاه جذابة
يفضل استخدام الألوان الخفيفة والمحايده للشفايف والبعد عن الألوان الصاخبة بالأضافة إلى ملمع للحصول على مظهر كامل وناعم.

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