ب 7 خطوات.. طريقة الحصول على ميكب جذاب

نشر موقع بولد سكاى أهم النصائح البسيطة والفعالة لمكياج جميل.
تتكون هذه النصائح من 7 خطوات :
1- الحفاظ على لون الوجه وتوحيده
وذلك من خلال أستخدام كريم الأساس خفيف على البشرة ويفضل أن يكون "بي بي ، سي سي" كريم وذلك للحماية من الشمس.
2- إخفاء العيوب
ليس من المفضل أن نستخدم خافى للعيوب على الوجه بالكامل ويفضل أن يكون بالأمكان المتواجد بها عيوب حتى لا يكون ثقيل على البشرة مثل (الكونسيلر).
3- لون محايد للعيون
يجب علينا مراعاة أختيار ظل محايد للعيون ليبرز جمالها وتبدو بشكل طبيعي لذلك يفضل أن يكون من أقرب الألوان للبشرة.
4- وضع كحل رقيق
يفضل وضع كحل خفيف يتناسب مع خط الرموش العلوى مما يعطى مظهر رائع وجذاب للعيون.
5- ملئ فراغات الحواجب
الحواجب المملؤة بشكل طبيعي تعطى مظهر رائع بالأضافة إلى القليل من أحمر الشفاه حتى إن كنت لا تقومين بروتين كامل للمكياج.
6- القليل من الحمرة
لا يفضل وضع الكثير من أحمر الخدود ولكن وضع القليل منه بما يتناسب مع لون بشرتك فأنه يعطى مظهر طبيعي وناعم.
7- الحصول على شفاه جذابة
يفضل استخدام الألوان الخفيفة والمحايده للشفايف والبعد عن الألوان الصاخبة بالأضافة إلى ملمع للحصول على مظهر كامل وناعم.
تتكون هذه النصائح من 7 خطوات :
1- الحفاظ على لون الوجه وتوحيده
وذلك من خلال أستخدام كريم الأساس خفيف على البشرة ويفضل أن يكون "بي بي ، سي سي" كريم وذلك للحماية من الشمس.
2- إخفاء العيوب
ليس من المفضل أن نستخدم خافى للعيوب على الوجه بالكامل ويفضل أن يكون بالأمكان المتواجد بها عيوب حتى لا يكون ثقيل على البشرة مثل (الكونسيلر).
3- لون محايد للعيون
يجب علينا مراعاة أختيار ظل محايد للعيون ليبرز جمالها وتبدو بشكل طبيعي لذلك يفضل أن يكون من أقرب الألوان للبشرة.
4- وضع كحل رقيق
يفضل وضع كحل خفيف يتناسب مع خط الرموش العلوى مما يعطى مظهر رائع وجذاب للعيون.
5- ملئ فراغات الحواجب
الحواجب المملؤة بشكل طبيعي تعطى مظهر رائع بالأضافة إلى القليل من أحمر الشفاه حتى إن كنت لا تقومين بروتين كامل للمكياج.
6- القليل من الحمرة
لا يفضل وضع الكثير من أحمر الخدود ولكن وضع القليل منه بما يتناسب مع لون بشرتك فأنه يعطى مظهر طبيعي وناعم.
7- الحصول على شفاه جذابة
يفضل استخدام الألوان الخفيفة والمحايده للشفايف والبعد عن الألوان الصاخبة بالأضافة إلى ملمع للحصول على مظهر كامل وناعم.