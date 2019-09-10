ب 7 خطوات.. طريقة الحصول على ميكب جذاب



2- إخفاء العيوب

ليس من المفضل أن نستخدم خافى للعيوب على الوجه بالكامل ويفضل أن يكون بالأمكان المتواجد بها عيوب حتى لا يكون ثقيل على البشرة مثل (الكونسيلر).



3- لون محايد للعيون

يجب علينا مراعاة أختيار ظل محايد للعيون ليبرز جمالها وتبدو بشكل طبيعي لذلك يفضل أن يكون من أقرب الألوان للبشرة.



4- وضع كحل رقيق

يفضل وضع كحل خفيف يتناسب مع خط الرموش العلوى مما يعطى مظهر رائع وجذاب للعيون.



5- ملئ فراغات الحواجب

الحواجب المملؤة بشكل طبيعي تعطى مظهر رائع بالأضافة إلى القليل من أحمر الشفاه حتى إن كنت لا تقومين بروتين كامل للمكياج.



6- القليل من الحمرة

لا يفضل وضع الكثير من أحمر الخدود ولكن وضع القليل منه بما يتناسب مع لون بشرتك فأنه يعطى مظهر طبيعي وناعم.



7- الحصول على شفاه جذابة

يفضل استخدام الألوان الخفيفة والمحايده للشفايف والبعد عن الألوان الصاخبة بالأضافة إلى ملمع للحصول على مظهر كامل وناعم.

نشر موقع بولد سكاى أهم النصائح البسيطة والفعالة لمكياج جميل.تتكون هذه النصائح من 7 خطوات :1- الحفاظ على لون الوجه وتوحيدهوذلك من خلال أستخدام كريم الأساس خفيف على البشرة ويفضل أن يكون "بي بي ، سي سي" كريم وذلك للحماية من الشمس.