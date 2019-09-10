الآثار: مناقشة اللمسات الأخيرة لإبرام اتفاقيتي تعاون مع ألمانيا.. صور

استقبل وزير الآثار بمكتبه بالوزارة السفير خالد جلال المرشح سفيرا لمصر في برلين، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في كافة المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كل من الطرفين، بما يساهم في تعزيز التعاون في مجال حفظ التراث وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.



وألمانيا هي إحدى الشركاء الأساسيين في مجال العمل الأثري فالمتحف المصري ببرلين احد اعضاء التحالف المكون من خمسة متاحف أوروبية لتطوير المتحف المصري بالتحرير وهي متحف اللوفر بباريس و المتحف البريطاني بلندن و متحف تورين بإيطاليا ومتحف لايدن بهولندا.



وهناك اكثر من 30 بعثة اثرية ألمانية تعمل في مصر من خلال معهد الاثار الألماني في مصر .



وقال السفير ماجد مصلح المشرف العام علي إدارة العلاقات الخارجية بوزارة الاثار ان اللقاء تناول مناقشة اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين يقوم في إطاره الجانب الالماني بتمويل أعمال تأثيث متحف الاتوني بالمنيا بـ 2 مليون يورو كمرحلة اولي بالإضافة الي توقيع اتفاقية اخري لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.