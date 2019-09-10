غزل المحلة يواجه إف سي مصر وديا

يصل فريق كرة القدم الأول بنادي غزل المحلة مساء اليوم إلى القاهرة استعدادا لمواجهة فريق إف سي مصر وديا غدا الأربعاء في تمام الساعة الرابعة مساء ضمن استعدادات الفريقين للدوري.



ويسعى فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد للخوض عدة مواجهات ودية لتجهيز اللاعبين بدنيا ونفسيا قبل انطلاق مسابقة دوري القسم الثاني.



على جانب آخر يحاول عبدالناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر للتعرف علي اللاعبين وتعتبر المباراة أول اختبار للمدرب بعد رحيل اسامة نبيه و محمد صلاح عن قيادة الفريق.