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أخبار البلد

اهم الاخبار | حريق عمارة بالمهندسين.. نظام الدراسة الجديد لـ 2 ثانوي.. ومفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:15 م
اهم الاخبار
اهم الاخبار
أحمد أبوشوشة
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار اليوم، الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

حريق في عمارة بالمهندسين .. صور
اندلع حريق هائل في الطابق الأرضي لأحد عمارات شارع البطل أحمد عبدالعزيز بمنطقة المهندسين بالجيزة.

اعرف هاتدرس ايه .. تفاصيل نظام التشعيب الجديد المقرر تطبيقه في 2 ثانوي هذا العام
كشفت وزارة التربية والتعليم اليوم عن نظام التشعيب الجديد للمواد الدراسية المقررة على الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي 2019/2020 ، والذي يتشعب فيه الطلاب فقط للشعبتين العلمية والادبية دون اي اشارة لوجود تشعيبي علمي علوم وعلمي رياضة.

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار
أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة إعادة تسعيرة المواد البترولية، خلال شهر أكتوبر المقبل كما وعدت الحكومة، بأنه ستتم إعادة تقييم المواد البترولية كل 3 أشهر، لاسيما أن هناك فرقا في سعر برميل البترول المخصص في الموازنة والمتداول عالميًا.

السيسي يجتمع بالمجموعة الوزارية المعنية بالخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجموعة الوزارية المعنية بالخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

داوود الشريان.. لماذا أعفى الإعلامى السعودى المخضرم من منصبه؟
في خطوة فاجأت الجميع، أعلنت وسائل إعلام سعودية ومغردون عن إعفاء الإعلامى السعودى المخضرم داوود الشريان من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون.

أبو الغيط: مطلوب خفض فوري للتصعيد الميداني.. فيديو
قال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إن المطلوب اليوم هو خفض فوري للتصعيد الميداني والتوصل لوقف دائم وثابت لإطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

شعبة الذهب: انخفاض السعر لن يدوم.. وهذا هو الوقت المناسب للشراء
أكد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، وصفي أمين واصف، أن انخفاض أسعار الذهب لن يدوم بل ستحدث قفزات، نظرًا لاستمرار تواجد الأسباب المؤدي للارتفاع، التى على رأسها الحرب الاقتصادية الدائرة بين الصين وأمريكا، ورفض الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة.

الداخلية: ضبط 16 إخوانيا شكلوا شبكات لتهريب الأموال والعناصر المطلوبة أمنيا.. صور
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط خلية إرهابية تضم 16 عنصرا وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة.

السعودية على طريق النووي.. الحقيقة الكاملة لبناء المملكة 16 مفاعلا ذريا
كشف نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية «روساتوم»، كيريل كوماروف، حقيقة بناء بلاده 16 محطة نووية في المملكة العربية السعودية بتكلفة تتجاوز 80 مليار دولار.

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