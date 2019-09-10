اخبار الفن | والد الطفل ياسين: جدة ابني استولت على أجره فى مسلسل.. فارس كرم: ما في حدا مثل إليسا.. ريم البارودي تثير الجدل بوصلة رقص.. ونيكول سابا تشعل إنستجرام

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
لينا صالح: لا أفكر في تقديم برنامج توك شو سياسي الفترة المقبلة
قالت المذيعة لينا صالح ابنة الإعلامية منى الحسيني، إنها لا تفكر في تقديم برنامج توك شو سياسي الفترة المقبلة.
ريم البارودى تثير الجدل بوصلة رقص فى فرح صديقتها
نشرت الفنانة ريم البارودى عبر حسابها الشخصى على انستجرام، استورى فيديو فى فرح صديقتها، وهى ترقص بحضور مجموعة من الفنانين.
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نشرت صورة جديدة لـ خالد.. أصالة عن ابنها: ما في أحن من قلبه وبياخد باله من كل شي
شاركت الفنانة أصالة عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لابنها خالد، وهو يضع معجون حلاقة على وجهه.
تامر عاشور يحيى حفلا بأحد أندية الإسكندرية الخميس
يحيي المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا بعد غد "الخميس" بأحد أندية مدينة الإسكندرية.
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إيه العسل ده.. نيكول سابا تشعل إنستجرام بـ فستان أحمر قصير
نشرت الفنانة نيكول سابا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها من إحدى الحدائق بفستان أحمر قصير.
رامي صبري يروج لـ كليب وبقابل ناس عبر إنستجرام.. والجماهير: ألبوم عالمي
نشر المطرب رامي صبري، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة ترويجية لكليب وبقابل ناس من ألبوم "فارق معاك"، وعلق رامي صبري على الصورة: "استنوا كليب وبقابل ناس النهاردة من ألبوم فارق معاك".
أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين: جدة ابني استولت على أجره من مسلسل زي الشمس
أكد أمير عبد الباقي، والد الطفل ياسين أن نجله أخبره بأنه لم يحصل على أجره من دور "يوسف" في مسلسل "زي الشمس"، لافتا إلى أن ياسين أخبره بأن جدته "ماجدة عبد الحليم" أوهمته أنها فتحت له حسابا في البنك باسمه.
هنا الزاهد تشعل انستجرام.. ومتابعوها: عروستنا الحلوة
نشرت الفنانه هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها.
بعد تعرضها للتنمر.. فارس كرم: ما في حدا مثل إليسا
دافع الفنان اللبناني فارس كرم، بشدة عن مواطنته الفنانة إليسا بعد تعرضها للتنمر بسبب زيادة وزنها وبطنها المنتفخ في صورة جمعته بـ ملكة الإحساس في طائرة خلال عودتهما من القاهرة.
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لينا صالح: لا أفكر في تقديم برنامج توك شو سياسي الفترة المقبلة
قالت المذيعة لينا صالح ابنة الإعلامية منى الحسيني، إنها لا تفكر في تقديم برنامج توك شو سياسي الفترة المقبلة.
ريم البارودى تثير الجدل بوصلة رقص فى فرح صديقتها
نشرت الفنانة ريم البارودى عبر حسابها الشخصى على انستجرام، استورى فيديو فى فرح صديقتها، وهى ترقص بحضور مجموعة من الفنانين.
لمزيد من التفاصيل
نشرت صورة جديدة لـ خالد.. أصالة عن ابنها: ما في أحن من قلبه وبياخد باله من كل شي
شاركت الفنانة أصالة عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لابنها خالد، وهو يضع معجون حلاقة على وجهه.
تامر عاشور يحيى حفلا بأحد أندية الإسكندرية الخميس
يحيي المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا بعد غد "الخميس" بأحد أندية مدينة الإسكندرية.
لمزيد من التفاصيل
إيه العسل ده.. نيكول سابا تشعل إنستجرام بـ فستان أحمر قصير
نشرت الفنانة نيكول سابا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها من إحدى الحدائق بفستان أحمر قصير.
رامي صبري يروج لـ كليب وبقابل ناس عبر إنستجرام.. والجماهير: ألبوم عالمي
نشر المطرب رامي صبري، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة ترويجية لكليب وبقابل ناس من ألبوم "فارق معاك"، وعلق رامي صبري على الصورة: "استنوا كليب وبقابل ناس النهاردة من ألبوم فارق معاك".
أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين: جدة ابني استولت على أجره من مسلسل زي الشمس
أكد أمير عبد الباقي، والد الطفل ياسين أن نجله أخبره بأنه لم يحصل على أجره من دور "يوسف" في مسلسل "زي الشمس"، لافتا إلى أن ياسين أخبره بأن جدته "ماجدة عبد الحليم" أوهمته أنها فتحت له حسابا في البنك باسمه.
هنا الزاهد تشعل انستجرام.. ومتابعوها: عروستنا الحلوة
نشرت الفنانه هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها.
بعد تعرضها للتنمر.. فارس كرم: ما في حدا مثل إليسا
دافع الفنان اللبناني فارس كرم، بشدة عن مواطنته الفنانة إليسا بعد تعرضها للتنمر بسبب زيادة وزنها وبطنها المنتفخ في صورة جمعته بـ ملكة الإحساس في طائرة خلال عودتهما من القاهرة.
لمزيد من التفاصيل