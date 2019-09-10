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رياضة

المصرى ينتظر كلمة المحكمة الدولية قبل منافسات الكونفيدرالية الإفريقية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:42 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
عمرو الحلوانى
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال اصطحاب الإيفوارى " شيخ موكورو " مع البعثة المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة زنجبار المقرر إقامتها الأحد المقبل فى إطار لقاءات ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية رغم إيقاف اللاعب من قبل الاتحاد الدولى.

وتلقى الجهاز الفني للنادي المصري حكما من قبل المحكمة الدولية الرياضية، بإيقاف اللاعب الإيفواري شيخ موكورو وكان هلال الأبيض قد تقدم بشكوى ضد اللاعب الإيفواري شيخ موكورو عام 2017 لدى الاتحادين الأفريقي والدولي بعدما وقع للنادي المصري رغم أن عقده كان ساريًا مع الفريق السوداني.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تقدم المصرى بالتماس رسمى إلى المحكمة الدولية الرياضية، وينتظر مسئولو المصرى قبول الالتماس على حكم إيقاف الإيفوارى شيخ موكورو.

وفى حالة صدور قرار من قبل المحكمة الرياضية الدولية بقبول التماس المصرى سيصبح اللاعب جاهزا للمشاركة مع الفريق فى المباراة المقبلة أمام بطل تنزانيا التى تعد اللقاء الأول للفريق البورسعيدى فى منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وظهر شيخ موكورو بمستوى فنى مميز خلال تدريبات المصرى طوال الفترة الماضية بعد عودته للفريق مرة أخرى عقب انتهاء إعارته بالدورى السعودى وهو الأمر الذى أدى إلى دخوله فى حسابات الجهاز الفنى للمصرى بقوة.

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