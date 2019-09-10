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رياضة

تنتظر الفائز من مصر وأمريكا.. اليابان تتأهل لربع نهائى بطولة العالم لناشئات الطائرة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:42 م
جانب من منافسات اليابان
جانب من منافسات اليابان وتايلاند
عمرو الحلوانى
تأهل المنتخب اليابانى لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة لربع نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر حتى ١٤ سبتمبر المقبل عقب الفوز على تايلاند 3-0.

أقيمت المباراة بمجمع الصالات باستاد القاهرة.. وجاءت نتائج الأشواط 25-19 و25-18 و25- 19 لصالح اليابان.

ومن المنتظر أن تواجه اليابان فى الدور المقبل الفائز من مباراة مصر وأمريكا التى ستقام مساء اليوم.

يذكر أن جميع الفرق ستحصل على راحة غدا الأربعاء من المباريات.

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