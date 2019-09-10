السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ الزمالك بالتتويج بكأس مصر

وجهت السفارة الأمريكية بمصر رسالة تهنئة لـ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب التتويج ببطولة كأس مصر مساء أول أمس بعد الفوز أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة على استاد برج العرب.



ونشرت السفارة الأمريكية عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفريق أثناء التتويج بالكأس



وعلقت الصفحة: "تهانينا لـ فريق الزمالك عقب الفوز بنهائي بطولة كأس مصر".



وتوج الزمالك بكأس مصر عقب الفوز أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة للمرة الـ 27 في تاريخه.





