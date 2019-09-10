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اقتصاد

الصناعات اليدوية على مائدة "المصري للدراسات الاقتصادية".. غدا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:23 م
المركز المصري للدراسات
المركز المصري للدراسات الاقتصادية
آية الجارحي
يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، غدا الأربعاء، ندوة بعنوان: "الصناعات اليدوية في مصر.. هل نحن على الطريق الصحيح؟"، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء بفندق فيرمونت نايل سيتى.

وتستضيف الندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين والعاملين بالصناعات والحرف اليدوية والمسئولين، لمناقشة المشاكل التي تواجه هذه الحرف، خاصة أن مصر تتمتع بتراث غنى ومتنوع من الحرف اليدوية ينبثق من تاريخها العريق بحقباته المختلفة وبعمالة ماهرة، خاصة من النساء، والذين يعملون في هذا المجال بالفعل ويقدر عددهم بنحو 2 مليون عامل على الأقل.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، إن هناك نجاحات فردية متميزة في كافة مجالات الصناعات اليدوية، وهو ما يعنى أن في مصر ما يسمح بإنتاج منتجات حرفية متفردة ومتميزة تحقق مكانة عالمية لا تدعم الصادرات فقط وإنما العديد من القطاعات الأخرى خاصة السياحة، فضلا عن مساهمتها في تخفيض مستوى الفقر، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع.

وتسعى الندوة عبر جلساتها المختلفة للإجابة عن السؤال المحورى: "لماذا لا تتحول هذه النجاحات الفردية إلى نجاح قطاعى ملموس على المستوى الكلى؟"، بالإضافة إلى طرح مقترحات محددة لتصحيح المسار تكون داعمة لصانعى القرار في مصر حتى يتم الارتقاء بالصناعات الحرفية واليدوية بالمفهوم الأعم للمكانة التي تليق بمصر.


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