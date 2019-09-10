مد معرض «أهلا مدارس» بمدينة نصر لـ الجمعة المقبل

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد معرض " اهلا مدارس" إلى يوم الجمعة المقبلة ١٣ سبتمبر الجاري، وفقا لما اذاعته الاذاعة الداخلية للمعرض بقاعة الصندوق الاجتماعي بارض المعارض.



ويعد هذا المد الثاني الذي يصدره وزير التموين، وذلك نتيجة زيادة الزائرين على المعرض، حيث وصلت نسبة التخفيضات إلى ٥٠٪ .



وشهد المعرض خلال الأيام السابقة، إقبالا مكثفا من المواطنين لشراء المستلزمات المدرسية علي مستوي المحافظات، بمشاركة اتحاد الغرف التجارية و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلي المحافظات؛ إذ تم بيع المنتجات بأسعار مخفضة وصلت لـ40% .



واعلنت الوزارة في وقت سابق عن مد فترة المعرض لـ 10 سبتمبر الجاري، حتي يتسني للمواطنين شراء كافة احتياجاتهم، ضمن اجراءاتها لمراعاة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا ورفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.



واستمر عمل الشركات العارضة للمواد المدرسية المباعة للمواطنين داخل معرض أهلا مدارس علي مدي أكثر من 11 ساعة متصلة يوميا، إذ يبدأ العمل من 10 صباحا وحتي الساعة 9 من مساء اليوم.

