عرض فيلم Rock Star بنشاط السينما الهندية في الهناجر



ضمن نشاط نادي السينما الهندية، والذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي (مولانا آزاد) بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية ، يعرض فيلم "Rock Star"، وذلك في السابعة مساء الخميس 12 سبتمبر بقاعة سينما الهناجر .



الفيلم إنتاج عام2011 ، بطولة "رانبير كابور" ، "نرجس فخري"، إخراج" امتياز علي" .



وتدور أحداثه في اطار درامي موسيقي حول مطرب الروك الذي يطرد من منزله واتجاهه إلي قرية أخري وقيامه بالغناء فيها فيراه صاحب شركة موسيقي ويريد له النجاح والشهره ، لكن الشهرة تجعله مغروراَ حتي مع اصدقاءه .



