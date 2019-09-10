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فن

عرض فيلم Rock Star بنشاط السينما الهندية في الهناجر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:06 م
فيلم Rock Star
فيلم Rock Star
أحمد البهى

ضمن نشاط نادي السينما الهندية، والذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي (مولانا آزاد) بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية ، يعرض فيلم "Rock Star"، وذلك في السابعة مساء الخميس 12 سبتمبر بقاعة سينما الهناجر .

الفيلم إنتاج عام2011 ، بطولة "رانبير كابور" ، "نرجس فخري"، إخراج" امتياز علي" .

وتدور أحداثه في اطار درامي موسيقي حول مطرب الروك الذي يطرد من منزله واتجاهه إلي قرية أخري وقيامه بالغناء فيها فيراه صاحب شركة موسيقي ويريد له النجاح والشهره ، لكن الشهرة تجعله مغروراَ حتي مع اصدقاءه .

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