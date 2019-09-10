سلامة: الأهرام تضع كل إمكانياتها لإنجاح مبادرة "القاهرة 18" برعاية مجلة البيت

قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن لى ذكريات مع مجلة البيت، حيث طلب مني الراحل ابراهيم نافع بالتعاون مع سيلفيا النوادى الإعداد لإصدار الأعداد الأولى لحين استقرار المجلة .



وأضاف سلامة خلال احتفال مجلة البيت الصادرة عن مؤسسة الأهرام، بمرور 19 عامًا على صدورها، بقاعة البانوراما الشهيرة بمبني الأهرام الرئيسي: كان معنا فريق ضخم من الموهوبين صحفيًا وخرجت المجلة فى أبهى صورة .



وأكد أن المجلة أصبحت متطورة ومهمة لكل بيت مصرى لأنها تساعد القراء فى ترتيب بيوتهم وتنسيقها.



وأشار الى أن سوسن مراد رئيس تحرير المجلة فكرت في إصدار عدد خاص عنوانه” القاهرة 18 “لتستعيد القاهرة رونقها .



وقال إن مصر جميلة ، والقاهرة أجمل عواصم الدنيا، ومن هنا دعت مجلة البيت المبدعين والمفكرين للمساهمة بأفكارهم لكى تعود القاهرة عروس العواصم العالمية، لافتًا الى أن مؤسسة الأهرام تضع كل إمكانياتها لنجاح مبادرة مجلة البيت وتحقيق أهدافها.