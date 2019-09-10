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أخبار العالم

الحكومة السودانية تعلن موقفها من التطبيع مع إسرائيل

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:25 م
وزيرة الخارجية السودانية
وزيرة الخارجية السودانية
شريف سيد
كشفت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبدالله، عن موقف بلادها من التطبيع مع الكيان الإسرائيلي خلال المرحلة الحالية، وذلك عقب تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية في مقابلة تلفزيونية لها إن الوقت غير مناسب للتطبيع مع إسرائيل، وخاصة مع الظروف التي تشهدها المنطقة العربية.

وأضافت أسماء عبد الله : "العلاقات مع إسرائيل في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية نحن في مشاكل ولا يمكن فتح باب للخلافات، والعلاقات على الأقل في الوقت الحاضر لن تكون هناك علاقات مع إسرائيل".

ومن المعروف عن السودان أنه لا يقيم أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، منذ فترة طويلة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن عن اقتراب إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهو ما أثار الجدل، قبل أن تنفي الحكومة السودانية الأمر.

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