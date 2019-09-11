علي جمعة: الإسلام فرّق بين الرجل والمرأة في بعض العبادات والواجبات.. لهذا السبب

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن الشريعة الإسلامية رفضت التساوي بين الرجل والمرأة.





وقال «جمعة» خلال إلقاء أحد الدروس الدينية ، إن الشريعة الإسلامية تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام وليس التساوي، موضحاً أن الخصائص الجسدية للرجل تختلف عن المرأة تمامًا.





وأضاف المفتي السابق، أن الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة فى العبادات والواجبات، لكنه فرق بينهم فى بعض العبادات والواجبات بسبب الخصائص الجسدية.



