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ديني

علي جمعة: الإسلام فرّق بين الرجل والمرأة في بعض العبادات والواجبات.. لهذا السبب

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:36 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن الشريعة الإسلامية رفضت التساوي بين الرجل والمرأة.

وقال «جمعة» خلال إلقاء أحد الدروس الدينية ، إن الشريعة الإسلامية تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام وليس التساوي، موضحاً أن الخصائص الجسدية للرجل تختلف عن المرأة تمامًا.

وأضاف المفتي السابق، أن الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة فى العبادات والواجبات، لكنه فرق بينهم فى بعض العبادات والواجبات بسبب الخصائص الجسدية.

وأشار إلى أن الإسلام حذر من التساوي بين الرجل والمراة، مستدلاً بقول الله تعالي:«وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا» النساء (32).

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