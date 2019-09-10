باسم مرسي يرغب في العودة للمنتخب من بوابة الإنتاج الحربى.. ومختار كلمة السر

نجح مسئولو نادي الإنتاج الحربي ، في الحصول على خدمات باسم مرسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر خلال الأيام القليلة الماضية.



وفيما يلي نبرز لكم أبرز محطات باسم مرسي لاعب الزمالك السابق والإنتاج الحربي التي من الممكن أن يجذب أعين الجماهير إليه من جديد.



مرتضي منصور يعلن انتقال باسم مرسي للإنتاج الحربي



قال مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك أن انتقال باسم مرسي هدية لـ الإنتاج الحربي، مشددا أنه خلال الموسمين الماضيين قام بإعارة اللاعب بلا مقابل.





باسم مرسي يخضع للفحوصات الطبية



وخضع باسم مرسى لاعب الإنتاج الحربي إلى الفحوصات الطبية للاطمئنان على سلامة اللاعب ومدى جاهزيته لخوض التدريبات مع لاعبي الإنتاج الحربي استعداد لانطلاق الموسم الجديد وخوض المباريات .



مختار مختار كلمة السر في الصعود بـ باسم مرسي

ويرغب مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي ، في إعادة تأهيل باسم مرسي من جديد واكتشاف كافة القدرات الفنية وضمان عودته من جديد إلى الظهور بشكل مميز داخل الملعب، إضافة إلى ثقة مختار مختار في قدرات باسم مرسي.



باسم مرسي يأمل في التواجد في صفوف المنتخب الوطني

يأمل باسم مرسى لاعب الإنتاج الحربي في التألق والظهور بشكل مميز للغاية لجذب أعلن المدير الفني القادم لقيادة المنتخب الوطني وتحقيق رغبته في خوض كأس العالم بين صفوف المنتخب المصري.



باسم مرسي محطة الصراع بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "

ويرغب باسم مرسى لاعب الإنتاج الحربي في إثبات نفسه والعودة إلى مستواه الطبيعي من جديد ورد اعتباره من خلال الظهور بشكل مميز في الموسم المقبل للدوري الممتاز، خصوصا عقب تصريحات رئيس نادي الزمالك بإعارة اللاعب بدون أي مقابل، لذلك يرغب لاعب الإنتاج الحربي في إثبات قدراته الفنية لللفت نظر أندية القمة إليه من جديد خلال الفترة المقبلة .

