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أخبار العالم

الحسين قال لي في المنام سأنجيك.. عراقى يقتل نفسه بالرشاش في ذكرى عاشوراء.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:36 م
الرجل الذي قتل نفسه
الرجل الذي قتل نفسه
حسام رضوان
قتل عراقي من مدينة كربلاء نفسه خلال إحيائه ذكرى عاشوراء، بعدما زعم أن الإمام الحسين قد جاء له في المنام وأوعز إليه أن يطلق النار على نفسه، وسوف ينجو.

وظهر الرجل في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمسك بسلاح رشاش أمام حشد من الناس، وأطلق على نفسه 3 طلقات.

وقال ناشر الفيديو، الشيخ فالح الشبلي من العراق إن الرجل قال للناس:"رأيت الإمام الحسين رضي الله عنه ـ في المنام وقال لي: اضرب نفسك ٣ طلقات نارية وسوف أنجيك من الموت".

وأضاف أن الرجل توفى قبل أن يصل إلى المستشفى.

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