الحسين قال لي في المنام سأنجيك.. عراقى يقتل نفسه بالرشاش في ذكرى عاشوراء.. فيديو

هذا الرجل من أهل كربلاء يقول: رأيت الإمام الحسين ـ رضي الله عنه ـ في المنام وقال لي: اضرب نفسك ( ٣ ) طلقات نارية وسوف أنجيك من الموت فضرب نفسه ولكنه مات قبل أن يصل للمشفى. pic.twitter.com/R71UOafms1 — فالح الشبلي (@falih_448) September 10, 2019

قتل عراقي من مدينة كربلاء نفسه خلال إحيائه ذكرى عاشوراء، بعدما زعم أن الإمام الحسين قد جاء له في المنام وأوعز إليه أن يطلق النار على نفسه، وسوف ينجو.وظهر الرجل في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمسك بسلاح رشاش أمام حشد من الناس، وأطلق على نفسه 3 طلقات.وقال ناشر الفيديو، الشيخ فالح الشبلي من العراق إن الرجل قال للناس:"رأيت الإمام الحسين رضي الله عنه ـ في المنام وقال لي: اضرب نفسك ٣ طلقات نارية وسوف أنجيك من الموت".وأضاف أن الرجل توفى قبل أن يصل إلى المستشفى.