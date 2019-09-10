أحمد المحمدي يكشف عن سر تألقه بالدوري الإنجليزي.. ويتحدث عن اعتزاله

كشف أحمد المحمدي نجم فريق استون فيلا الانجليزي وقائد المنتخب الأول عن سر تألقه بالدوري الانجليزي طوال الـ 10 سنوات الماضية، مشددا على انه منذ انضمامه للدوري الانجليزي قرر ان يظل نجما به حتي يعلن اعتزاله و يصبح أول للاعب يفعل ذلك.



وأكد أحمد المحمدي في تصريحات لـ قناة بي ان سبورتس أن مشواره الاحترافي في الدوري الانجليزي كان صعبا للغاية خاصة انه لعب في البداية بـ البرمييرليج ثم التشامبيونزليج .



وأضاف أن التشامبيونزليج يعتبر أصعب من الدوري الانجليزي حيث تتصارع به الفرق للصعود لـ البرمييرليج كما انه يضم فرقا قويه ولديها طموح كبير.



وتابع أحمد المحمدي أن الانضمام للدوري الانجليزي كان حلمه الاكبر منذ الطفوله لذلك اصر على تقديم اداء جيد به والبقاء به حتى الاعتزال مشددا هاى انه لا يفكر مطلقا في الرحيل عن الدوري الانجليزي حيث انه من اصعب وأشهر الدوريات العالمية.



وأكمل المحمدي أن أبرز محطاته هناك كانت وقت لعبه في فريق هال سيتي حيث حصل على جائزة افضل للاعب في الفريق هذا الموسم.