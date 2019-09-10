ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد المحمدي يكشف عن سر تألقه بالدوري الإنجليزي.. ويتحدث عن اعتزاله

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:39 م
احمد المحمدي
احمد المحمدي
ياسمين تيسير
كشف أحمد المحمدي نجم فريق استون فيلا الانجليزي وقائد المنتخب الأول عن سر تألقه بالدوري الانجليزي طوال الـ 10 سنوات الماضية، مشددا على انه منذ انضمامه للدوري الانجليزي قرر ان يظل نجما به حتي يعلن اعتزاله و يصبح أول للاعب يفعل ذلك.

وأكد أحمد المحمدي في تصريحات لـ قناة بي ان سبورتس أن مشواره الاحترافي في الدوري الانجليزي كان صعبا للغاية خاصة انه لعب في البداية بـ البرمييرليج ثم التشامبيونزليج .

وأضاف أن التشامبيونزليج يعتبر أصعب من الدوري الانجليزي حيث تتصارع به الفرق للصعود لـ البرمييرليج كما انه يضم فرقا قويه ولديها طموح كبير. 

وتابع أحمد المحمدي أن الانضمام للدوري الانجليزي كان حلمه الاكبر منذ الطفوله لذلك اصر على تقديم اداء جيد به والبقاء به حتى الاعتزال مشددا هاى انه لا يفكر مطلقا في الرحيل عن الدوري الانجليزي حيث انه من اصعب وأشهر الدوريات العالمية. 

وأكمل المحمدي أن أبرز محطاته هناك كانت وقت لعبه في فريق هال سيتي حيث حصل على جائزة افضل للاعب في الفريق هذا الموسم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من يربح معركة التاريخ بين هاني رمزي وأحمد المحمدي .. الأرقام تجيب

دور خفي.. مدرب أستون فيلا يكشف أسباب تمديد عقد احمد المحمدي

تريزيجيه والمحمدي يقودان تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

مدرب أستون فيلا يكشف سر تألق تريزيجيه مع الفيلانز

بشكتاش يكشف سر إصرار المدير الفني على التعاقد مع محمد النني

ترشيحاتنا

الرجاء المغربي يعلن فسخ تعاقده مع لاعب الأهلي السابق

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

يا فرحة ما تمت.. إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع أسعارها

أحدها يخص مصر.. الملك سلمان يعتمد 13 قرارا جديدا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت أسود ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد زوجها

حافية القدمين وبملابس غريبة .. مايا دياب بإطلالة غير تقليدية فى أحدث ظهور لها

بعد تخلصها من الوزن الزائد .. أيتن عامر تبهر متابعيها بإطلالة جذابة