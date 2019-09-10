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فن

طرح إعلان الفارس والأميرة قبل عرضه فى مهرجان الجونة السينمائى.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:00 م
فيلم الفارس والأميرة
فيلم الفارس والأميرة
محمد نبيـل
طرحت الصفحة الرسمية لفيلم الرسوم المتحركة المصري الطويل "الفارس والأميرة"، الإعلان الرسمى له قبيل عرضه العالمى الأول بمهرجان الجونة السينمائى خلال انعقاد دورته الثالثة، في الفترة بين 19 ــــ 27 سبتمبر الجارى.

وتمثل المشاركة جزءًا من منحى المهرجان نحو توفير منصة ومساحة عرض لكافة أشكال النتاج السينمائي المتنوعة.

أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا. خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.

وشكلت مساهمة نخبة من أصوات كبار الممثلين المصريين، عاملًا مهمًا في إنجاز الفيلم، حيث يضم كل من محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق. الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.

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