بالدليل | قطر تواصل أكاذيبها: دخلنا موسوعة جينيس!



وبالدخول على موقع "جينيس" باللغتين الإنجليزية والعربية، لم يظهر دخول ميناء حمد الموسوعة كما زعمت الصحف القطرية.



وذكرت صحيفة "العرب" القطرية أن جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات تسلم شهادة جينيس العالمية من ممثلي الموسوعة، وذلك خلال حفل أقيم بمقر الوزارة اليوم.



وادعت الصحيفة أن شهادة الإنجاز تأتي من موسوعة جينيس للأرقام القياسية كإضافة للشهادات والتصنيفات العالمية التي حصل عليها مؤخرا، حيث منحته مجلة آي أتش اس للتجريف وبناء الموانئ (IHS DPC) شهادة كأهم مشروع في الحفر والتجريف وبناء الموانئ نظرا لتبنيه أنظمة فريدة من نوعها في عملية البناء وحفر حوض الميناء إضافة إلى امتلاكه بنية تحتية متطورة معززة لتكنولوجيا الموانئ الصديقة للبيئة في العالم.

واصلت قطر أكاذيبها على القطريين من أجل إظهار نفسها كدولة مهمة على الساحة الدولية، وذلك باللجوء إلى موسوعة جينيس.وزعمت الصحف القطرية أن ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم حقق إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاته السابقة، وذلك بدخوله موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، كأعمق حوض اصطناعي يتم إنشاؤه على سطح الأرض.