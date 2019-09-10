مفاجآت بالجملة.. Apple تطلق iOS 13 رسميا بـ 10 ميزات.. فيديو

أطلقت شركة "آبل" الأمريكية اليوم نظام "iOS 13" الجديد رسميًا لأجهزة "آيفون" و"آيباد"، حسبما أعلنت منذ فترة فى حدثها الأبرز لهذا العام بمقرها فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وسيكون النظام الجديد أسرع بمعدل ضعف سرعة أداء ios 12، وبميزات جديدة تمامًا عن الإصدارات السابقة من أسلافه، أبرزها الـ Dark Mood، وسيعمل على هواتف "آبل" بداية من "آيفون 6s" حتى آخر إصدار، كما سيعمل على أجهزة "آيباد" بداية من "آيباد برو 9.12" حتى آخر إصدار.



وفيما يلى نستعرض أبرز ميزات ios 13 الجديد:



1- خاصية الـ Dark mood أو الوضع الليلى، التى تتيح اللون الأسود كبديل عن الأبيض فى واجهة استخدام الهاتف.



2 - تقليل مساحة تحديثات التطبيقات بنسبة 30% بدلًا من المساحات الضخمة المعتادة، كما أن تحديثات النظام نفسه ستكون أقل مساحة بنسبة 60%.



3- زيادة سرعة فتح التطبيقات بمعدل الضعف، كما أنه أصبح بالإمكان تحمل أي تطبيق مهما كان حجمه من باقة الإنترنت، بعدما كان مقتصرًا على الواى فاى فقط.



4- إضافة خاصية memojies لكل اصدارات الايفون المجهزة للتحديث الجديد، وليس اقتصارها على فئة الـ X فقط.



5- تغيير زاوية الاضاءة فى ميزة العزل ( portrait ) الخاصه بالصور، بالإضافة لحذف الصور المتكررة لتوفير مساحة هاتفك، بالإضافة للبحث بين الصور بالتواريخ بصورة أكثر دقة.



6- إمكانية رد siri بدلًا منك وأنت مشعول بإخباره ذلك.



7- السحب للكتابة أو swipe to type، وهى ميزة جديدة من شأنها جعل الكتابة أسرع وأسهل.



8- زيادة سرعة استجابة خاصية التعرف على الوجه أو Face ID بنسبة 30%.



9- مشاركة ما تسمعه من أغانى على سماعة air pods مع نفس السماعة لصديقك، بمجرد تلامس الهاتفين الخاصين بكما، كما تعمل سماعتان air pods على آيفون واحد.



10- الدخول إلى شبكة الواي فاي من الـ control center بدلًا من الذهاب للإعدادات.

