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مكرم محمد أحمد: الفضاء بالنسبة لأمريكا استغلال للموارد وهيمنة على الجو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:02 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن الحرب القادمة في الفضاء وأنه على أمريكا أن تكون مستعدة.

وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن الفضاء بالنسبة إلى أمريكا ليس سيطرة وهيمنة على الأرض من خارج الغلاف الجوي فقط ولكنه لاستغلال موارده.

تابع مكرم محمد أحمد: "القمر والكويكبات القريبة من الأرض تحتوي على ثروات اقتصادية ومعادن ويتعامل مع الفضاء على أنه سياسة".

وأكمل مكرم محمد أحمد: "الحرب على الفضاء تبدأ من مدى قدرتك على ضرب الأقمار الصناعية، وأمريكا وروسيا والصين نجحت في تحقيق ذلك، وإيران حاولت السيطرة على الفضاء ولكنها فشلت في تحقيق ذلك".

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