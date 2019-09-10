اتحاد التأمين يدرس توفير تغطيات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يدرس الاتحاد المصري للتأمين ممثلا عن جميع شركات التأمين العاملة في السوق توفير تغطيات مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر لجانه الفنية.



وأكد الاتحاد أهمية الاقتصاد الأزرق في تنمية اقتصاديات الدول ودوره في توسيع أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنها خطوة هامة من الاتحاد المصري للتأمين تهدف إلى إلقاء الضوء نحو الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع التأمين في النهوض بهذا المورد الحيوي.



كما أوصى الاتحاد، القطاع بما يضم من شركات القيام بدورة في التعريف بأهمية الاقتصاد الأزرق ودوره في تنمية قطاع التأمين المصري، فضلا عن توجيه الشركات العاملة بالسوق نحو إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام في خططهم نحو تطبيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توجيه اللجان الفنية المعنية بالاتحاد المصري بالدراسة وإصدار التوصيات عن أهمية دور التأمين في هذا المجال.



وأوضح الاتحاد أن الصيد وتربية الأحياء المائية يشكل جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الأزرق، وربما يعتبر هذا القطاع أحد أهم القطاعات نظرا للتوزيع الكبير للفرص والفوائد التي يخلقها في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية ، وبالتالي فإن هدف الاقتصاد الأزرق هو مواجهة الأزمات العالمية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية في العقود الماضية، والنظر إلى موارد المحيطات كمساحات تنموية، يمكن استخدامها بشكل مستدام، لتحقيق الازدهار الاقتصادي.