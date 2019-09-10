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أخبار العالم

عقب إهانة ترامب.. ملكة بريطانيا تكرم سفير بلادها بلقب لورد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:00 م
السفير البريطاني
السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة كيم داروش
شريف سيد
تكرم ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، السفير السابق لدى الولايات المتحدة كيم داروش، وذلك بمنحه لقب "لورد" وفق قائمة أعدتها رئيسة الوزراء البريطانية السابق تيريزا ماي، وذلك رغم وصفه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه غير كفء.

ووفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي، وضعت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، في آخر يوم لها بمنصبها، قائمة لبعض الأشخاص من أجل الانضمام إلى قائمة الحاصلين على لقب لورد، ومن بينهم السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة كيم داروش.

وتعد قائمة الشرف هي تقليد لرؤساء الوزراء التاركين لمناصبهم، وتوافق الملكة بشكل غير رسمي على القائمة وترسل الرسائل إلى كل مرشح، بمجرد أن يقبل المرشح القائمة يكون الترشيح رسميا.

ووصف السفير البريطاني السابق في واشنطن ترامب بأنه "شخص غبي جدا"، وغير الكفء، ما ترتب عليه الاستقالة من منصبه.

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