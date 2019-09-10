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تعليم

وفد بيرسون العالمية يزور جامعة مصر لمتابعة إنجازات مراكز الاختبارات المعتمدة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:29 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
قســـم التعليــــم
تستقبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صباح غد الأربعاء وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة بيرسون العالمية برئاسة السيد رود بريستو رئيس بيرسون في أفريقيا وآسيا وأوروبا والسيد أندرو فيليبس المدير الإقليمي لأوروبا وأفريقيا.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار الإتجاه الذى تنتهجه الجامعة من أجل الانفتاح على العالم الخارجى والاستفادة من الخبرات الدولية فى مجالات التعليم والتدريب والتدريس وهو التوجه الذى يتم تنفيذه تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

يصاحب وفد مؤسسة بيرسون العالمية نخبة من المدراء الإقليميين بالمؤسسة على مستوى العالم وذلك للوقوف على آخر إنجازات مراكز الاختبارات المعتمدة من جانبهم داخل الجامعة ومن المقرر أن يكون في استقبالهم أحمد كفافى مستشار رئيس مجلس الأمناء لتنمية وتطوير الجامعة ومدير عام مركز التنمية الإدارية وخالد خورشيد مدير إدارة تطوير الأعمال بمركز التنمية الإدارية ومدير مراكز الاختبارات التى تتم فى الجامعة من خلال برنامج بيرسون العالمية، حيث سيتم خلال الزيارة شرح وتقديم الإحصائيات التي توضح مدى نجاح مراكز الاختبارات المعتمدة بالجامعة في تقديم أعلى مستوى من الخدمة في مصر والدول المجاورة لها.

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