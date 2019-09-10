بسام راضي : أجهزة الدولة بلورت منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة .. فيديو

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية انه كان هناك اجتماع للرئيس خاص بإدارة المخلفات الصلبة فى جميع أنحاء الجمهورية .



وأضاف راضي فى مداخلة هاتفية لفضائية "تن" ان هذا الاجتماع هام للغاية، لما له من أهمية كبيرة وتأثير على حياة المواطن اليومية.



وأشار إلى ان الدولة بجميع أجهزتها المختلفة بذلت جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث بلورت منظومة ترى النور قريبا. مشيرا الى اطلاع الرئيس على المراحل والموقف الخاص بالخطة وتنفيذها .



ولفت بسام راضى إلى ان المنظومة متكاملة وستطبق على أعلى مستوى ومعايير. مشيرا الى وجود مراحل عديدة فى التعامل مع القمامة والمخلفات الصلبة بداية من الجمع وتنظيف الشوارع حتى النقل وإعادة التدوير والمدافن الصحية .

