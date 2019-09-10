مصطفى سليمان النائب العام المساعد يطلب العودة إلى محكمة الاستئناف.. رحلته فى محراب القضاء

تقدم المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى يطلب من مجلس القضاء الأعلى عودته للعمل بمحكمة استئناف القاهرة.



كان المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد قد تقدم إلى مجلس القضاء الأعلى فى وقت لاحق، يطلب الموافقة على إنهاء عمله بالنيابة العامة كنائب عام مساعد مدير التفتيش القضائى، وعودته للقضاء رئيسا للاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.





وتخرج المستشار مصطفى سليمان في كلية الحقوق عام 1981، والتحق بالنيابة العامة في العام التالي، كوكيل أول نيابات الدقي والمخدرات وشمال القاهرة، ثم ترقى إلى قاض بمحكمة شبين الكوم حتى نهاية 1991، ثم قاض بمحكمة الفيوم فى 1992 وفى نهاية هذا العام ترقى إلى رئيس دائرة بمحكمة الجيزة الابتدائية، وفى 1995 تولى منصب رئيس نيابة جنوب الجيزة لمدة عام.



وواصل المستشار مصطفى سليمان رحلته في محراب القضاء حيث تم نقله عام 1996 للعمل كرئيس نيابة بالمكتب الفنى للنائب العام لمدة 3 سنوات، وفى 1999 تمت ترقيته إلى درجة محام عام، ثم تولى منصب محام عام نيابات شرق القاهرة عام 2001 ولمدة عامين، ثم وكيل إدارة النيابات على مستوى الجمهورية من 2003 وحتى 2006، ثم محام عام لنيابة استئناف القاهرة وظل في منصبه حتي صعود الإخوان لحكم مصر فتقدم بطلب للعودة لمنصة القضاء.



واستكمل سليمان مسيرته حتى تولى منصب نائب عام مساعد مدير التفتيش القضائي، وتقدم اليوم بطلب للعودة إلى منصة القضاء.