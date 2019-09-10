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أخبار العالم

بعد رسالة أمير الكويت لملك السعودية.. ماذا دار بين بن سلمان وصباح الخالد في قصر جدة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:02 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي ووزير خارجية الكويت
على صالح
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، واستعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحثا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي هذا في أعقاب تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزیز الیوم، رسالة من أمیر دولة الكویت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سلمها له الشیخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة الكویتي قام بتسلیم الرسالة للعاهل السعودي خلال استقبالھ له في مكتبه اليوم بقصر السلام في جدة.

ونقل الشیخ صباح في الرسالة تحياته إلى خادم الحرمین الشریفین، فیما حمل الملك سلمان تحیاته لسموه متمنیا له دوام الصحة والعافیة.

حضر الاستقبال وزیر الدولة، عضو مجلس الوزراء السعودي، الأمیر تركي بن محمد ووزیر الداخلیة الأمیر عبدالعزیز بن سعود ووزیر الدولة للشؤون الخارجیة عضو مجلس الوزراء عادل الجبیر ومساعد السكرتیر الخاص لخادم الحرمین الشریفین الأستاذ تمیم السالم، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا)

كما حضره من الجانب الكویتي الشیخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح مساعد وزیر الخارجیة لشؤون مكتب نائب رئیس مجلس، الوزراء وزیر الخارجیة وسفیر الكویت لدى المملكة الشیخ علي الخالد الصباح.

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