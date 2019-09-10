غدا انطلاق أولى فعاليات المؤتمر العلمي الخامس في إصلاح تشوهات العظام بالقاهرة

تنطلق غدًا الأربعاء أولى فعاليات المؤتمر العلمي الخامس فى إصلاح تشوهات وإطالة العظام، الذى ينظمه المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب بالتعاون مع الرابطة العربية لإصلاح تشوهات وإطالة العظام، وبمشاركة عدد من الجامعات والهيئات المصرية والعربية والأجنبية.



وتتضمن فعاليات المؤتمر ورشة عمل بالمعمل التشريحى بإشراف فريق أمريكي مصري ، ومحاضرات لرواد جراحة العظام فى العالم وورش عمل أخرى تتناول أبرز المستجدات فى عالم جراحة العظام.



ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام من 11 : 13 سبتمبر الجارى إلى تنمية مهارات أطباء جراحة العظام في مصر والوطن العربي، ورفع كفاءاتهم من خلال تبادل الخبرات، وإطلاعهم على المستجدات الطبية ، مما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية في الوطن العربي.



وفى تصريح للأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أشاد خلاله بالدور الذى يقوم به المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" فى تنمية مهارات الكادر الطبي في مصر والوطن العربى ، ورفع كفاءتهم من خلال هذه الفعاليات. كما أن هذه المؤتمرات هى جزء من رسالة اتحاد الأطباء العرب فى تأهيل الكوادر الطبية والتى تسهم فى تحسين الأوضاع الصحية فى الوطن العربى.

