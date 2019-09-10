قلة الأدب لن تجذب المشاهدين.. مكرم محمد أحمد: لم نوقف برنامجا أو قناة لأسباب سياسية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر راسخة وقوية والمناخ جاهز لوجود قانون حرية تداول المعلومات.



وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،: "نحن مقبلون على مجتمع منفتح يحترم سيادة القانون، وحرية تداول المعلومات وحق الناس في الحصول على المعرفة، وحرية الرأي والرأي الآخر".



وتابع مكرم محمد أحمد: "أغلقنا بعض الشاشات وبعض البرامج لأنها لم تراع المعايير التي وضعناها والتي تؤكد ضرورة الحفاظ على المهنية والأخلاق".



وأكمل مكرم محمد أحمد: "لم نغلق أي برنامج أو قناة لأي سبب سياسي أو لانتقاد نظام الحكم، والإعلام شهد فوضى وكان يعتقد الإعلاميون أن قلة الأدب والفوضى تجذب المشاهدين".

