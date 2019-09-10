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فن

بفستان أبيض .. لبلبة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:14 م
صدى البلد
أحمد البهى
خضعت الفنانة لبلبة إلى جلسة تصوير جديدة، اعتمدت فيها على الطبيعة، حيث جاء مكان التصوير خارجي، من خلال وجود نهر النيل كخلفية لها.

ارتدت "لبلبة" فى جلسة تصوير فستان من اللون الأبيض القصير.

يذكر أن آخر أعمال لبلبة فى مجال الدراما التليفزيونية كان مسلسل الشارع اللى ورانا ، والذى شاركها فى بطولته كل من فاروق الفيشاوى ودرة وشيرين وأحمد خاتم ونسرين وإخراج مجدى الهوارى وتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى .
بفستان أبيض .. لبلبة تتألق فى أحدث جلسة تصوير
بفستان أبيض .. لبلبة تتألق فى أحدث جلسة تصوير
بفستان أبيض .. لبلبة تتألق فى أحدث جلسة تصوير
بفستان أبيض .. لبلبة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

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