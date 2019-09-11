السبت.. حزب المصريين يعقد البرنامج التدريبي مهارات القيادة والتفاوض

يعقد حزب "المصريين"، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، البرنامج التدريبي "مهارات القيادة والتفاوض"، يوم السبت المقبل، مع أحد أمهر المدربين والمحاضرين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.



ويشمل البرنامج المحتوى التالي:

.مقدمة عن القيادة

٠مفهوم القيادة

٠الفارق بين القيادة والإدارة

٠معادلة الأداء

٠سمات القيادة

.الفارق بين القيادة الكاريزمية و القيادة التحولية

٠تعريف التفاوض

٠ خطوات عملية التفاوض الخمسة



يذكر أن شهادة الحضور معتمدة من حزب "المصريين" باسم البرنامج التدريبي، وسينعقد البرنامج يوم السبت المقبل.



ومن المقرر أن يحاضر بالبرنامج أحمد الإسكندراني محاضر الموارد بشرية وإدارة أعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ESLSCA - باريس 2014، والمحاضر بمدرسة بريليانس الدولية لإدارة الأعمال والدبلومات المتخصصة، ومحاضر الموارد البشرية وإدارة الأعمال بالغرفة التجارية الكندية، والذي شغل أيضا مناصب قيادية مختلفة في شركات متعددة الجنسيات.