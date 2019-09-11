ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

السبت.. حزب المصريين يعقد البرنامج التدريبي مهارات القيادة والتفاوض

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:45 ص
صدى البلد
أسامة علي
يعقد حزب "المصريين"، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، البرنامج التدريبي "مهارات القيادة والتفاوض"، يوم السبت المقبل، مع أحد أمهر المدربين والمحاضرين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويشمل البرنامج المحتوى التالي:
.مقدمة عن القيادة
٠مفهوم القيادة
٠الفارق بين القيادة والإدارة
٠معادلة الأداء
٠سمات القيادة
.الفارق بين القيادة الكاريزمية و القيادة التحولية
٠تعريف التفاوض
٠ خطوات عملية التفاوض الخمسة

يذكر أن شهادة الحضور معتمدة من حزب "المصريين" باسم البرنامج التدريبي، وسينعقد البرنامج يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يحاضر بالبرنامج أحمد الإسكندراني محاضر الموارد بشرية وإدارة أعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ESLSCA - باريس 2014، والمحاضر بمدرسة بريليانس الدولية لإدارة الأعمال والدبلومات المتخصصة، ومحاضر الموارد البشرية وإدارة الأعمال بالغرفة التجارية الكندية، والذي شغل أيضا مناصب قيادية مختلفة في شركات متعددة الجنسيات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبت.. المصريين يعقد ندوة توعية الشباب بالدستور وأهمية المشاركة السياسية

ورشة عمل لحزب المصريين لتعليم Advanced Excel.. غدا

ترشيحاتنا

شاهد.. لقاء بعثتي الأهلي والمصري بمطار القاهرة قبل السفر إلى إثيوبيا

حادث مأساوي.. طالب متهور يدهس 3 أشخاص بسيارته بينهم طفلان في الفيوم.. فيديو

شوقي غريب يكشف عن استعداد المنتخب الأوليمبي لخوض تصفيات أفريقيا.. فيديو

ودياً.. وليد أزارو يشارك في فوز المغرب على النيجر 1-0

الدفع أو الطرد.. فضيحة جديدة لـ قطر بسبب إيجار سفارتها في المكسيك

أحمد نبيل يكشف سبب استبعاده من ثلاثي أضواء المسرح.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء لاعبي الأهلي.. صدى البلد ينشر كواليس رحلة بعثة المصري إلى زنجبار

مبهرة وجميلة.. ياسمين صبري بـ اطلالة مثيرة على إنستجرام

شاهد.. لقاء بعثتي الأهلي والمصري بمطار القاهرة قبل السفر إلى إثيوبيا