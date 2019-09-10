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توك شو

على وشك الدخول في مرحلة استعمار جديدة.. مكرم محمد أحمد: أمريكا تهدف للسيطرة على الفضاء

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:57 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
قسم التوك شو
قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن السيطرة على الفضاء لها سببان الأول هو سبب عسكرى والثاني هو سبب اقتصادي، وذلك لأن السبب الاقتصادى مشترك بين جميع الأطراف.

وأضاف مكرم محمد أحمد خلال حواره في برنامج "حديث المساء " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " أن الصين وروسيا تشكلان منافسا قويا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن هناك خوفا من الصين لأنها علي وشك الفوز على أمريكا، وذلك بسبب وصول الصين إلى الجانب المظلم من القمر كما أن الصين تعد عملية نزول إلى القمر أخرى.

وأشار مكرم محمد أحمد، إلي أن أمريكا تريد العودة إلى القمر مرة أخرى لأننا على وشك الدخول في مرحلة جديدة وهي استعمار الفضاء كما أن الدول التي تمكنت من الوصول إلى الفضاء تمكنت من عمل محطات ثابتة في الفضاء وهذه المحطات أدت مهمة تساعد على الوصول والتطوير في الفضاء.

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