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محافظات

كورنيش عروس الصعيد.. متنفس الغلابة ومصيف الفقراء

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:03 م
كورنيش
كورنيش
ايمن رياض
يعد كورنيش المنيا عروس الصعيد متنفس الأهالي ومصيف الغلابة، حيث يمتد الكورنيش بطول 6 كيلومترات ونجحت الأجهزة التنفيذية بالمنيا فى تطوير الكورنيش ليستوعب الأعداد الكبيرة من المواطنين للتنزه حيث تم تقسيم مراحل التطوير إلى 3 مراحل تم افتتاح المرحلة الأولى الأيام الماضية وجار استكمال المرحلة الثانية من التطوير والتى سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

ويقول اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن المحافظة تواصل استكمال أعمال تطوير كورنيش النيل، والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل، بطول 735 مترا.

وأضاف أن أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا قاموا بالإشراف على إعداد تصميمات مشروع التطوير حيث تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولي في يوليو الماضي، وجارٍ العمل حاليًا في المرحلتين الثانية والثالثة، وقد قاربت المرحلة الثانية على الانتهاء، وذلك لخدمة أهالي المحافظة باعتباره متنفسًا أساسيًا للمواطنين، إلى جانب تقديم مستوى عالٍ من الخدمات أمام زائري المحافظة.

وأشار إلى أن مشروع تطوير الكورنيش من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، وذلك لتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم، لافتًا إلى أنه جارٍ حاليًا إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازي مع أعمال تطوير الكورنيش بمراحله الثلاث، لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وأوضح المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع التطوير امتدت بطول 290 مترًا بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة، وشملت إنشاء نافورة مياه راقصة ومظلات للحماية من الشمس، وتم تخصيص أماكن لألعاب الأطفال، وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى منطقة كافيتريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية.

وأضاف مدير الوحدة أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش تمتد بطول 295متر، وجار الانتهاء منها حاليا، وتشمل مسطحات خضراء واسعة، ومنطقة تصوير، ومنطقة رياضة ودورات مياه ومنطقة مخصصة للعائلات .

كما روعي في تلك المرحلة زيادة عدد المقاعد المخصصة لمرتادي الكورنيش لافتًا في الوقت نفسه إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع التي تمتد بطول 150 مترا، ستضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافيتريات، ودورات مياه.

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