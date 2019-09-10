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حازم الظنان: 45% من حجم القمامة الصلبة تخرج من القاهرة الكبرى يوميا.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:56 م
المخلفات الصلبة
المخلفات الصلبة
محمد القاضي
قال حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إن نجاح برنامج إدارة المخلفات الطبية متوقف على وجود بنية تحتية قوية.

وأضاف "الظنان"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتم العمل على توفير بنية تحتية قوية لإدارة المخلفات الطبية في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه يتم غلق العديد من مقالب القمامة العشوائية بالمحافظات والبدء في التدريب علي الفصل من المنبع.

وأوضح مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، أن القاهرة الكبري يخرج منها 45% من إجمالي حجم القمامة الصلبة يوميا، لافتا إلى أن 30% من حجم المخلفات الصلبة تخرج من محافظات الدلتا و 25% من باقي محافظات الصعيد.

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