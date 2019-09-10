طلب إحاطة.. رئيس صناعة النواب يحذر من قرار وقف حظر استيراد الدواجن

تقدم المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لتوجيهه لمجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بشأن قرار حظر استيراد الدواجن وأجزائها من الخارج.



وأضاف فرج عامر خلال طلبه بأن رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قد صرح بأن اللجنة الحكومية المُشَكلة لحماية الإنتاج المحلي من الدواجن، رفضت طلبًا لاستيراد 250 ألف طن دواجن وأجزائها من الخارج، لافتًا إلى أن السوق مشبّع بالإنتاج المحلي ولا توجد حاجة للاستيراد من الخارج.



وتابع: من هذا المنطلق نحيط علم سيادتكم بأن قرار وقف الاستيراد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن مرة أخرى وذلك بعد أن وصلت إلى 17 جنيها للكيلو بفعل الاستيراد، الأمر الذي سيزيد من كاهل نفقات الأسرة المصري التي لا تتحمل أي زيادة في الأسعار، كما أن هذا القرار يدعونا إلى التساؤل حول الآلية التي تتبعها الحكومة لحماية المنتجات والصناعات المحلية والمعايير التي يتم تحديد المنتجات والصناعات المحلية التي يتم حمايتها بوقف الاستيراد وفقًا لها، وهل هناك دور للبرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى في تحديد هذه المنتجات خاصةً أنه يتضمن التركيز على الصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الهندسية.



وأعلن الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، أنه في ظل التدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها.



وخلص الاجتماع إلى وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.

